بدء امتحانات نصف العام للمراحل المختلفة بمدارس شمال سيناء

بدأت اليوم امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إذ أعلنت المديرية في بيان، انطلاق الامتحانات بالفعل في إدارات المحافظة الـ6.

انطلاق امتحانات نصف العام في شمال سيناء

ووفقًا لبيان مديرية شمال سيناء، من المقرر أن يبدأ اليوم امتحان اللغة العربية في الصف السادس الابتدائي والأول الإعدادي.

وستستمر الامتحانات حتى يوم السبت المقبل، بشكل يومي لجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وكانت إدارات التعليم المختلفة، قد أعلنت في وقت سابق، كامل جاهزيتها لامتحانات نصف العام، كونها مهمة جدًا بالنسبة للتلاميذ، والغيابات ستؤثر على النتيجة النهائية في نهاية العام الحالي.

جاهزية المدارس الجديدة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك مدارس جديدة عادت الدراسة بها جنوب وغرب ووسط الشيخ زويد، وهذا سوف يخفف الزحام على التلاميذ، سواء في مدارس شيبانة والظهير جنوب المدينة، أو مدرسة السكة الحديد التي تسلمتها إدارة الشيخ زويد بوسط المدينة.

كما أعلنت إدارة العريش التعليمية في بيان، أنه جرى تشكيل لجان لتفقد المراحيض، وخزانات المياه، وسبل التهوية والنوافذ، ونظافة الفصول، وذلك لتحقيق أريحية كاملة للتلاميذ في أثناء الامتحانات.