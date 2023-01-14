يبحث العديد من الأشخاص ممن يهتمون بالرياضات المختلفة، عن تردد القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد 2023، حيث انطلقت تلك البطولة يوم الأربعاء الماضي في السويد وبولندا، وتستمر منافساتها حتى يوم 29 يناير الجاري.

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد 2023، لمشاهدة المباريات المختلفة وجولات منتخب مصر في تلك البطولة.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد 2023

تبث قناة SSC السعودية مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 عبر ترددها.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12380

الاستطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: عمودي .

تردد قناة الرياضية المغربية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11513

استقطاب : عمودي

تردد قناة الرياضية المغربية عرب سات

التردد: 12683

استقطاب: عمودي

كما أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت، حصولها على حقوق بث مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم لكرة اليد.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861 أو على تردد 10853

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد الفوز على كرواتيا بفارق 9 أهداف وبنتيجة 31-22 على صالة هوسكوفارنا جاردن في السويد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من البطولة، ليحتل صدارة المجموعة السابعة، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.