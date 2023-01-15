سعر الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 15 يناير 2023

تمكنت أسعار الفراخ اليوم الأحد من الاستقرار في كافة الأسواق منذ مطلع العام الجاري والتي يبحث قطاع عريض من المستهلكين عن سعرها بشكل يومي في إطار متابعتهم للأسعار المختلفة، لتناولها كدواجن محمرة أو مشوية إلخ.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد الموافق 15 يناير.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم نحو 50 جنيها، يصل إلى المستهلك بـ55 جنيها، ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة اليوم نحو 63 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 67 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم نحو 54 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيها، وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم نحو 65 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

بلغ سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها، وسجل سعر الديك الرومي الأبيض 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، ويصل للمستهلك بـ80 جنيها للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 51 جنيها، وفي المحلات 56 جنيها، البط الفرنساوي نحو 35 جنيها، وسجل في المحلات نحو 40 جنيها، وكيلو البط المولار اليوم نحو 40 جنيها، وفي المحلات 45 جنيها، وسجل سعر كيلو البط المسكوفي 50 جنيها، والمستهلك 55 جنيها.