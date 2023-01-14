أسعار الفراخ البلدي والبيض في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض من أهم مقاصد البحث اليومي عند ملايين الأسر في محافظات الجمهورية، وكذلك أسعار الكتاكيت فهي من أهداف البحث اليومية للأسر وأصحاب المزارع.

وأعلنت البورصة الرئيسية أسعار الفراخ والكتاكيت بمختلف أنواعها وكذلك أسعار البيض الأحمر والبلدي والأبيض.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت

ووفقاً لإعلان البورصة تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 85 إلى 86 جنيها والبيض الأبيض بين 82 إلى 83 جنيها، والبيض البلدي من 90 إلى 91 جنيها.

وجاء سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك بين 95 إلى 99 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر بين 90 إلى 94 جنيها، والبيض الأبيض من 87 إلى 91 جنيهًا.

تراجع أسعار الفراخ واستقرار الأمهات

وحسب إعلان البورصة تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 53 جنيهًا إلى 54 جنيهًا للكيلو والفراخ الساسو بين 58 إلى 59 جنيهاً للكيلو والفراخ البلدي 65 جنيها للكيلووالأمهات البيضاء بين 48 إلى 49 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار الكتاكيت الكتكوت الأبيض تراوح بين 11,25 إلى 11,50 جنيها والكتكوت الساسو بين 9,25 إلى 9.50 جنيهاوالكتكوت البلدي 6,25 إلى 6.75 جنيه، والكتكوت الهجين من 7,5 إلى 7,75 جنيها والكتكوت الفيومى نفس سعر الهجين، وكذلك الكتكوت الروزي.