نوة الفيضة الكبرى تضرب المحافظات الساحلية.. وتوقف الملاحة في 3 مواني بمطروح

تسببت حالة الطقس اليوم غير المستقر والتي تضرب المحافظات الساحلية في غرب مصر اليوم، في توقف حركة المواني على مستوى محافظة مطروح داخل 3 مواني، وهي ميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مرسى مطروح الغربي وميناء السلوم تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى، والتي تتعرض لها مختلف أنحاء البلاد على مدار 6 أيام.

طقس اليوم في مطروح

ويشهد الطقس في مطروح اليوم سقوط أمطار رعدية غزيرة على جميع المدن الساحلية السبعة، بدءا من حدود د الإسكندرية، ومرورا بمراكز ومناطق الحمام والعلمين وسيدي عبد الرحمن وتل العيس والعلمين الجديدة وغزالة وجميمة والضبعة وجلالة وفوكة ورأس الحكمة وبغوش وسيد حنيش وسملا ومرسى مطروح والنصر ورأس أبو لهو والمتاني والزغيرات والنجيلة وسيدي براني والزويدة وشماس وأبو سطيل والقطراني وبقبق وأبو زريبة والسلوم، تصاحبها بروده في الجو ونشاط للرياح مع وجود شبورة على الطرق القريبة من المسطحات المائية في ظل انخفاض درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

تحذيرات هيئة الأرصاد من الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، موضحة اندفاع كتلة الهواء البارد القادمة من جنوب أوروبا لتؤثر على كافة المناطق الشمالية وتسود أجواء شتوية باردة، خاصة خلال ساعات الليل، كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد خلال الساعات المقبلة حتى نهاية اليوم تكون متفاوتة الشدة قد تغزر أحياناً.