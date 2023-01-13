حالة الطقس اليوم بالقاهرة والمحافظات.. اعرف مناطق سقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات، مشيرة إلى أن الطقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات

وأوضح خبراء «الأرصاد»، في بيان رسمي، أن حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات، تشير لاستمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تتراجع شدتها تدريجيا كلما توجهنا للداخل.

وأشار خبراء «الأرصاد»، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، تتراوح شدتها بين متوسطة وخفيفة، في حين تشهد المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط موجة من الأمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 18- 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 19- 11

- وادي النطرون 19 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 18- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 18- 11

- بورسعيد 18- 13

- الإسماعيلية 19- 12

- السويس 18 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 17 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 17- 6

- كاترين 15- 04

- الطور 23- 11

- طابا 20- 11

- شرم الشيخ 21- 15

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 16- 12

- مطروح 16- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 21- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 23- 14

- سفاجا 22-11

- مرسي علم 22-15

- شلاتين 26-13

- حلايب 22- 14

- أبو رماد 25- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 18- 10

- بني سويف 18 - 8

- المنيا 19 - 8

- أسيوط 19- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 22 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 23- 9

- أبو سمبل 22 - 11