ماريسا أبيلا تنشر الصورة الأولى من فيلم السيرة الذاتية لـ إيمي واينهاوس

تستعد الممثلة البريطانية ماريسا أبيلا، لبدء تصوير دورها في فيلم السيرة الذاتية «Back to Black» عن الفنانة الراحلة إيمي واينهاوس، والمقرر أن تجسد شخصيتها خلال الأحداث، على أن تبدأ التصوير يوم الاثنين المقبل في العاصمة البريطانية لندن، وفقا لشركة «ستوديوكانال» للإنتاج والتوزيع.

ونشرت ماريسا أبيلا عبر حسابها على «إنستجرام»، الصورة الأولى لها من الفيلم، حيث ظهرت بتصفيفة الشعر الشهيرة للمغنية الراحة، إضافة إلى أقراطها الذهبية الكبيرة، كما نشرت صورة تقف فيها بجانب جدارية ضخمة لـ إيمي واينهاوس، وعلقت على الصورة بجزء من خطاب «واينهاوس» أثناء تسلم جائزة جرامي عام 2008: «هذا من أجل لندن.. لأن كامدن تاون لا تحترق»، واختتمت حديثها قائلة «أحبك يا إيمي»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

مخرجة فيلم «Back to Black»: متحمسة لتقديم قصة إيمي واينهاوس الفريدة والمأساوية

فيلم «Back to Black» من إخراج سام تايلور جونسون، ويركز على «السنوات النابضة بالحياة التي قضتها إيمي واينهاوس في لندن في بدايتها ورحلتها المكثفة نحو الشهرة»، وقالت المخرجة: «بصفتي صانعة أفلام لا يمكننني حقًا طلب المزيد، أشعر بالحماس والتواضع لإتاحة هذه الفرصة لإدراك قصة إيمي الفريدة والمأساوية الجميلة للسينما مصحوبة بأهم جزء في تراثها.. موسيقاها».

وتابعت: «أنا مدركة تمامًا للمسؤولية، وأطمح إلى صنع فيلمًا سنحبه جميعًا ونعتز به إلى الأبد، تمامًا مثلما نفعل مع إيمي».

وتوفيت «واينهاوس» الحاصلة على 6 جوائز جرامي بسبب تسمم كحولي في منزلها في شمال لندن في 23 يوليو 2011 وهي تبلغ من العمر 27 عامًا، حيث كانت تعاني من مشاكل في شرب الكحوليات والمخدرات خلال معظم حياتها المهنية.