أنجلينا جولي تجسد شخصية مطربة الأوبرا ماريا كالاس في فيلم سيرة ذاتية

تستعد الأمريكية أنجلينا جولي، لبطولة فيلم عن السيرة الذاتية مغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس، بعنوان «Maria» للمخرج بابلو لارين، ويتولى الكاتب ستيفن نايت، العمل على كتابة السيناريو، ويتقدم الفيلم «قصة صاخبة وجميلة ومأساوية عن حياة أعظم مغنية الأوبرا في العالم، حتى أيامها الأخيرة في السبعينيات في باريس».

قالت أنجلينا جولي عن تجسيد شخصية مطربة الأوبرا ماريا كالاس: «أنا آخذ المسؤولية تجاه حياة ماريا وإرثها على محمل الجد، سأبذل كل ما بوسعي لمواجهة التحدي»، متابعة: «بابلو لارين هو مخرج لطالما أعجبت به، والسماح له بفرصة سرد قصة ماريا معه وبسيناريو لستيفن نايت هو حلم بالنسبة لي»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

لارين: العمل مع أنجلينا جولي فرصة رائعة وهدية حقيقية

قال بابلو لارين مخرج فيلم «Maria»: «الحصول على فرصة للجمع بين شغفي العميق والخاص للسينما والأوبرا، حلمًا طال انتظاره، القيام بذلك مع أنجلينا فرصة رائعة وهدية حقيقية، فهي فنانة شجاعة للغاية وفضولية».

ولم يعتبر فيلم «Maria» هو فيلم السيرة الذاتية الأولى الذي يقدمه «لارين»، حيث قدم العالم الماضي فيلم «Spencer» عن جزء من حياة الأميرة ديانا من بطولة كريستين ستيوارت والتي ترشحت لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، بالإضافة إلى فيلم «Jackie» عام 2016 بطولة ناتالي بورتمان في دور كينيدي أوناسيس، أرملة الرئيس الأمريكي جون كينيدي، كما حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية عن الدراما التاريخية التشيلية «No» عام 2012.

من هي ماريا كالاس

كانت ماريا كالاس مغنية سوبرانو يونانية المولد وأحد أشهر مطربي الأوبرا في القرن العشرين، ولدت في مانهاتن وتلقت تدريبها على الأوبرا في اليونان عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها ثم انتقلت بعد ذلك إلى إيطاليا من أجل مسيرتها المهنية، على مر السنين، تعاملت مع قصر النظر الذي تركها شبه عمياء وفضائح متعددة في حياتها الشخصية والمهنية، وكانت لديها منافسة شديدة مع مغنية الأوبرا الإيطالية ريناتا تيبالدي، بالإضافة إلى علاقة غرامية مع أرسطو أوناسيس.