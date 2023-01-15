حظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

أصدرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، توقعات قوية بشأن تفاصيل حظك اليوم الأحد لمواليد الأثني عشر برجا، محذرة مواليد عدد من الأبراج على الصعيد العاطفي مع الشريك.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الأحد الموافق 15 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 15-1-2023 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الحمل 15-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا.. انتبه لحقوقك ويفيدك أن تجتمع بمن تثق بهم لمناقشة أمور دقيقة.

حظك اليوم برج الثور 15-1-2023 على الصعيد العاطفي

تجد من يمدك بالحماس، وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك، وتبدو مشرقا ومؤثرا.

حظك اليوم برج الثور 15-1-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك اليوم شعورا بالطاقة ويمكنك أن تنجز سريعا.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تعدك بأجواء رومانسية هادئة، وهناك فرصة لقضاء أوقات عاطفية أو عائلية مميزة ودافئة.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمنحك حماسا ويجعلك اليوم منتعشا وتتألق مواهبك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 15-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم مولود برج السرطان تنصحك الأفلاك أن تتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

حظك اليوم برج السرطان 15-1-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بدورك في العمل ووسط العائلة على أكمل وجه، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 15-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم .. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

حظك اليوم برج الأسد 15-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمنحك لباقة ودبلوماسية ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.

حظك اليوم برج العذراء 15-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ومن المهم اليوم أن تكون يقظا إذا أردت تحقيق تطورات مادية ومهنية.

حظك اليوم برج العذراء 15-1-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس تمنحك سحرا وجاذبية ويساعدانك على التعامل بود وحب.

حظك اليوم برج الميزان 15-1-2023 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع زحل يمدك اليوم بكل السحر والجاذبية ويساعدك على التأثير في الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 15-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويجعلك ذلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.

حظك اليوم برج العقرب 15-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وكل نشاط تقوم به يجب أن يتم في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج العقرب 15-1-2023 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للعزلة ومع ذلك الشمس في وضع داعم تساعدك أن تحسن التصرف مع الأحباب.

حظك اليوم برج القوس 15-1-2023 على الصعيد العاطفي

تنظر اليوم للحياة بروح متفائلة وتتصرف بذكاء، وتظهر تجاوبا مع من تحب ومع المحيطين بك.

حظك اليوم برج القوس 15-1-2023 على الصعيد المهني

قد تشترك اليوم مع الزملاء والأصدقاء في عمل إيجابي أو نشاط ممتع وتشعر بالسعادة لتواجدك معهم.

حظك اليوم برج الجدي 15-1-2023 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالسيطرة على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز، وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.

حظك اليوم برج الجدي 15-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بالمضي على مهل، وعليك أن تتجنب المجازفة والمخاطر.

حظك اليوم برج الدلو 15-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تناغم القمر مع زحل يجعلك ملهما، وقد تلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.

حظك اليوم برج الدلو 15-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالفضول والإصرار، ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.

حظك اليوم برج الحوت 15-1-2023 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتكتسب خبرات جديدة وتساعدك بصيرتك على التحرك بحنكة.

حظك اليوم برج الحوت 15-1-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يعدك بمكاسب، واليوم مناسب للبيع والشراء.