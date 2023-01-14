حظك اليوم برج الجوزاء السبت 14-1-2023 عاطفيا ومهنيا

يتغير مزاج مولود برج الجوزاء سريعا من أقل المواقف، وتجده يثور ويهدأ دون داعي يذكر، وهو ما يسبب حيرة وإزعاجا لمن حوله وينفر من التعامل معه العديد من الأشخاص حوله، وهو مع ذلك شخص طيب القلب وخفيف الظل.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 14 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب وهو ما يعود عليك بشكل إيجابي، حيث يملؤك بكنز من المشاعر واليوم تعبر عن ذلك بسلاسة، وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.