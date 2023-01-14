حظك اليوم برج السرطان السبت 14-1-2023 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج السرطان بسعة الصدر في تعاملاته والتحكم في انفعالاته أمام الآخرين خاصة للمقربين منه كثيرا وأصدقائه، ولكن من يتجاوز الحدود التي يضعها أو يتعامل بشكل غير لائق معه سيجد منه كل قسوة وعنف في التعامل.

في السطور الآتية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 14 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

طالبت خبيرة الأبراج والفلك مولود برج السرطان، بأن يكون صبورا أمام المشاكل وكل أشكال المعارضة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وردود أفعالك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني.