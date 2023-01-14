حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفكل عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لمواليد الاثنى عشر برجا، وحذرت مواليد برج الحمل من الانفعال، كما طالبت مواليد برج الثور بعدم التسرع والانفعال.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم السبت الموافق 14 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 14-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة من تحب أو شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك.

حظك اليوم برج الحمل 14-1-2023 على الصعيد المهني

تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك.

حظك اليوم برج الثور 14-1-2023 على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الثور، يشير إلى أنهم سيكونوا قادرين على تتغلب على المشاكل بما يملكون من حماس وطاقة، كل ما عليهم هو عدم التسرع في ردود أفعالهم.

حظك اليوم برج الثور 14-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملؤك بكنز من المشاعر واليوم تعبر عن ذلك بسلاسة.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-1-2023 على الصعيد المهني

تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات.

حظك اليوم برج السرطان 14-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم كن صبورا أمام المشاكل وكل أشكال المعارضة.

حظك اليوم برج السرطان 14-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج الأسد 14-1-2023 على الصعيد العاطفي

ارغم التشوش.. تنصلح اليوم أمور عاطفية أو عائلية وقد تحقق تقاربا مع الأحباب والأخوة.

حظك اليوم برج الأسد 14-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم برج العذراء 14-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مالية ومهنية، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج العذراء 14-1-2023 على الصعيد العاطفي

عليك أن تقاوم ميلك للعصبية مع الأهل والأحباب ولا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج الميزان 14-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.

حظك اليوم برج الميزان 14-1-2023 على الصعيد المهني

أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك، وعلى من حولك.

حظك اليوم برج العقرب 14-1-2023 على الصعيد المهني

لقمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك.. قد تلاحظ كل صغيرة وكبيرة لكن لا تعلن أفكارك.

حظك اليوم برج العقرب 14-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم الوضع الفلكي قد يثير المشاكل ويزيد التوتر.. حاول أن تتجنب تصعيد المواقف، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج القوس 14-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء.. واليوم قد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

حظك اليوم برج القوس 14-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم تناغم القمر مع فينوس يمدك بروح تفاؤل، والمناخ مثالي للتقدم، وتتحسن لياقتك.

حظك اليوم برج الجدي 14-1-2023 على الصعيد العاطفي

انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر اليوم بعلاقاتك.

حظك اليوم برج الجدي 14-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. فلا تستسلم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك.

حظك اليوم برج الدلو 14-1-2023 على الصعيد العاطفي

ليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء وتعدك الأفلاك بأوقات ممتعة.

حظك اليوم برج الدلو 14-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وتحقق مكاسب وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.

حظك اليوم برج الحوت 14-1-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الأصدقاء.. تبدو أكثر استعدادا للاقتراب ممن تحب، والوضع الفلكي يساعدك اليوم على اكتشاف أمور خافية.

حظك اليوم برج الحوت 14-1-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم للتركيز على إدارة أعمالك وأموالك.. تحسن التصرف وتخطط جيدا لبعيد.