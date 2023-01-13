حظك اليوم الجمعة برج السرطان عاطفيا ومهنيا.. عالج أخطاءك

يتميز مولود برج السرطان بمواقفه الداعمة لأصدقائه، فهو لا يتأخر عن تقديم الدعم والمساندة لأصدقائه المقربين خاصة، ودائما ما يجعلهم في المقدمة في حياته، وهو شخص رومانسي بطبعه في تعاملاته، رغم ما يبدو عليه من عنف في بعض المواقف التي يدخل فيها في جدال مع المحيطين في مجال عمله.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 13 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بالصبر والعمل على إصلاح ومعالجة أخطائك.. حاول أن تتصرف كما ينتظر منك الآخرون وليس كما تشعر به فقط، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في وضع معاكس لمواليد برج السرطان اليوم، مما يجعلهم يميلون للعصبية مما يعرضك لضغوط مع المحيطين بك.