ضبط 6 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

تواصل مديرية تموين الشرقية مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وقوة وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كلف فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة والتصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 6 آلاف لتر مواد بترولية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وتمكنت الحملة أثناء مرورها على أحد محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والتزام أصحابها بالأسعار المقررة، وتمكنت الحملة من ضبط 6199 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء داخل أحد محطات المواد البترولية بعزبة مختار بك، وتم تحرير المحضر رقم 381 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على الكميات على ذمة المحضر.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط 1000 كيس مكرونة مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائية، زنة الكيس الواحد 350 جراما، بإجمالي كمية مقدارها 350 كيلو جراما، وتحرر المحضر رقم 380 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.