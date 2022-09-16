سقوط عصابة بالجيزة وبحوزتها 10 كيلو بانجو و100 ألف لتر مواد بترولية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام تشكيل عصابي يتزعمه (أحد الأشخاص، سبق اتهامه في قضيتي «سلاح بدون ترخيص» ومطلوب ضبطه في عدد من القضايا أبرزها «سلاح- قتل عمد- مقاومة سلطات- سرقة مواد بترولية» مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح) بالاختباء بإحدى المناطق الجبلية بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المركز، وإتجارهم في المواد المخدرة وسرقة المواد البترولية مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية.

ضبط نجل زعيم العصابة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (نجل زعيم التشكيل - مقيم بدائرة المركز) وبصحبته (4 سائقين – 8 عمال– جميعهم مقيمون بدائرة المركز) وكذا 8 سيارات فنطاس مُحملة بحوالى (100 ألف لتر) مواد بترولية، وكذا ضبط (عدد 2 لفافة لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات – 3 خزينة) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والسيارات لنقل المواد البترولية المستولى عليها.

وبتفتيش مسكن المتهم وملحقاته تم ضبط محبس مواد بترولية بجوار منزله، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لغلقه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.