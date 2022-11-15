حبس 4 متهمين بسرقة مواد بترولية 4 أيام في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 4 متهمين بسرقة مواد بترولية بالطريق الدولي في منطقة الصف، وجرى ضبط سيارتي «فنطاس» محملتين بالمواد البترولية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من الأهالي في الصف بوجود سيارة نقل فنطاس بأرض صحراء على مسافة 50 مترا غرب الطريق الدولي، الأمر الذي يثير الريبة في أمرهم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنها سيارة فنطاس دون لوحات معدنية، وبتمشيط المنطقة عثر على 2 سيارة فنطاس أخريين، دون لوحات معدنية «إحداهما محملة بمواد بترولية متوقفتين بجوار محبس محلي التركيب غير شرعي على خط أنابيب بترول التابع لشركة أنابيب بترول التبين».

جرى تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم عاطل، 27 سنة، ومقيم عرب الحصار، الصف، السابق اتهامه في 5 قضايا سلاح أبيض، سلاح دون ترخيص وسرقة مواد بترولية «سرقة»، وعاطل 24 سنة - ومقيم عرب الحصار، وسائق، 47 سنة، مالك سيارة فنطاس ومقيم بهبيت، العياط، السابق اتهامه في 3 قضايا تبديد وضرب، وسائق، 28 سنة، مالك سيارة فنطاس ومقيم العطف بالعياط، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محبس على خطوط البترول بقصد بيعها في السوق السوداء، وأن السيارات المضبوطة ملكهم، جرى إخطار شركة أنابيب البترول لاتخاذ اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.