محافظ المنوفية: البدء في أعمال الصيانة الشاملة بكوبري الباجور العلوي

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء أعمال التطوير والصيانة الشاملة بكوبري الباجور العلوي، كونه محورا مروريا هاما يربط الباجور بمدينة شبين الكوم، ومن نفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الطرق والكباري.

محافظ المنوفية يشدد على التواجد الميداني لمسؤولي الباجور

وشدد محافظ المنوفية على رئيس الوحدة المحلية بالتواجد الميداني بالموقع لمتابعة الموقف التنفيذي أولا بأول وتذليل العقبات بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتسريع معدلات الأداء ونهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات.

كان محافظ المنوفية قد قام الأسبوع الماضي بتفقد كوبري الباجور العلوي للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم، ووجه بسرعة البدء في أعمال إحلال وتجديد الكوبري لخدمة أهالي المركز والقرى المجاورة.

غلق كوبري الباجور أمام حركة السيارات

وأوضحت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية تم أمس الجمعة غلق كوبري الباجور العلوي اتجاه «القاهرة - شبين الكوم» أمام حركة المركبات والمارة، بالتنسيق مع إدارة المرور لتنفيذ أعمال التطوير، وتم وضع مسار مروري لعدد من الطرق البديلة للكوبري، ووضع إرشادات تعريفية للسير من خلال شارع بنها مرورا بكوبري عوض حسن ثم مصرف أم خليفة متجها إلى مدينة شبين الكوم لمنع الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين، وجار حالياً إزالة وتكسير البلاطات الخرسانية العلوية المتهالكة والويبات وإعادة رصفها.