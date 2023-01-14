عاجل.. القوات المسلحة تهنئ أبناءها حاصدي ذهبية بطولة العالم للمبارزة للشباب

حقق اللاعب المتميز محمد السيد سامي لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لسلاح سيف المبارزة «فردي» التي نظمت فعالياتها بدولة إيطاليا وتنافس خلالها 246 لاعبًا مثلوا 36 دولة، وذلك استمراراً للنجاحات التي يحققها لاعبوا المؤسسة الرياضية العسكرية بمختلف الألعاب الرياضية، وفي إطار الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة حتى يتمكّنوا من رفع العلم المصري عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التي يشاركون بها.

جدير بالذكر أنَّ اللاعب محمد السيد توج بالميدالية الذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط في وهران، مما أسهم في حصوله على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما حقق اللاعب محمد السيد إنجاز آخر مع أبناء المؤسسة الرياضية العسكرية محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد المشاركين ضمن قوام المنتخب المصري المشارك بالبطولة ذاتها بحصولهم على الميدالية الذهبية لسلاح سيف المبارزة «فرق» بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب المجرى بالمسابقة التي شارك بها 27 فريقًا مثلت 27 دولة، وبذلك التتويج أصبح المنتخب المصري في إنجاز تاريخي متصدر التصنيف العالمي للفرق في رياضة سيف المبارزة .

وتتقدم القوات المسلحة بالتهنئة للاعبين الذين أبرزوا النموذج المشرف للشباب المصري القادر على تحقيق الألقاب والنجاحات المتميزة بكل المحافل التي يشاركون بها.