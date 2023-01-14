تأجيل استئناف البلوجر هدير عاطف في التحفظ على أموالها لـ20 فبراير

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات استئناف البلوجر هدير عاطف، وطليقها بلال فارق ومتهمان آخرين، على القرار الصادر بحقهم في التحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها، لـ20 فبراير.

وكانت النيابة العامة، قد تلقت في وقت سابق، إخطارًا بإلقاء القبض على المتهم بلال محمود نفاذًا لقرارها، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستجوابه واستكمال إجراءات التحقيق، في اتهامه بمشاركة زوجته هدير عاطف وهاجر فاروق وتامر عادل لدعوتهم الجمهور لاستثمار أموالهم، وتلقيها بالمخالفة لأحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّها.

وأمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين (هدير عاطف، وهاجر فاروق، وتامر عادل) 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى 10 أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.

وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.