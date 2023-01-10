النصب بالمرسيدس.. حيلة مُسجل جنائي لاستعطاف المواطنين بالتجمع الخامس

حيلة مبتكرة لجأ إليها مسجل جنائي ونجله لسرقة المواطنين بطريقة جديدة بدلًا من الطرق المعتادة التي تكون نهايتها السجن، إلا أن الحيلة سرعان ما تم كشفها ليتم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب.

إدعاء تعطل السيارة

في منطقة التجمع الخامس يقف أحد الأشخاص على جانب الطريق، مدعيًا تعطل سيارته وعدم امتلاكه المال لإصلاحها، ويحتاج إلى المساعدة فيقدم بعض المواطنين المساعدة من خلال «مبالغ مالية، أو سلك لسحب السيارة يصل سعره إلى 250 جنيها».

مقطع فيديو يكشف حيلة المتهمين

لم تستمر تلك الحيلة الذي لجأ إليها المتهم ونجله، وسرعان ما تكشف أمرهما من خلال أحد الأشخاص الذي قدم له مساعدة في وقت سابق، واتضح أنه يتبع تلك الحيلة للنصب على المواطنين، فقام بتصوير مقطع فيديو له ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع عنوانًا للفيديو باسم «أحدث طرق النصب بالمرسيدس».

تشكيل عصابي

تم تداول مقطع الفيديو بشكل كبير، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهم ونجله بمنطقة التجمع الخامس، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا للنصب على المواطنين.

كما أدلى المتهمان أيضًا بأن السيارة التي بحوزتهما مملوكة لشخص آخر «غير مُبلغ بسرقتها ولكنها منتهية التراخيص»، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت لهما تهمة النصب على المواطنين.