«شغلانة» أبناء النجوم بعيدا عن التمثيل.. خدمة غرف وبيع ملابس ورسم

القليل من أبناء أهل الفن، يلجأون إلى عالم التمثيل بكل ما فيه، حبا في المجال الذي تعرفوا عليه من صغرهم، اقتربوا من نجوم ملء السمع والبصر، والأضواء والشهرة التي تحاصرهم من كل جانب، والكثير منهم لا يفضل الشهرة التي حاوطت آباءهم، ومن ثم يضطرون للعمل بعيدًا في مجالات أخرى مختلفة.

عمل ابن نوال الزغبي في خدمة الغرف

أحدث هؤلاء الأبناء، ابن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، التي كشفت خلال ظهورها في برنامج تليفزيوني، عن اتجاه ابنها جورج للعمل في خدمة الغرف بالفنادق، ليتكسّب أمواله بنفسه بعيدًا عنها، وأنه يتقاضى راتبًا نحو 300 دولار في الشهر، مشيرة إلى أنه بذلك يصنع شخصيته وحياته ويكتسب خبرات، ويعتمد على نفسه لبنائها.

ابنة أحمد حلمي ومنى زكي ترسم على المنتجات

من أكثر أبناء الفنانين الذين يعملون في مجال آخر وإن كان قريبًا من مجال الفنون، هى لي لي، ابنة أحمد حلمي ومنى زكي، التي كثيرًا ما تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب مشروعها الخاص الذي يتعلق بالرسم على الملابس والحقائب والأحذية وبيع هذه المنتجات، وهي الموهبة التي ظهرت معها مبكرًا منذ طفولتها، حسب تصريحات سابقة لوالدتها، عندما استعارت منها حقيبة يد، وفوجئت بأنها قامت بالرسم عليها.

منة حسين فهمي تبيع الملابس

تعد أيضًا منة حسين فهمي، من أشهر أبناء النجوم وابتعدت عن التمثيل بالرغم من جمالها اللافت للأنظار أسوة بوالدتها ميرفت أمين، وقررت العمل في مجال الملابس والأزياء، ومنذ عدة سنوات افتتحت متجرًا خاصًا بها لبيع هذه المنتجات.