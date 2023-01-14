«مياه المنوفية»: حملات توعية وطرق أبواب للمواطنين بقرى «حياة كريمة»

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية حملات توعية بقرى «حياة كريمة» بمركزي الشهداء وأشمون، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها.

توعية المواطنين بمشروعات مبادرة حياة كريمة

أشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتاً إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة المنوفية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

استقصاء رأي المواطنين في خدمات مياه الشرب

وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية مستهدفة مختلف الفئات العمرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والرائدات الريفيات ومديرية الصحة بالمنوفية بقرى «كفر الفرعونية، وميت شهالة، ودراجيل، وعمروس».

وتابع أن الأنشطة تنوعت بين حملات طرق الأبواب والحملات الميدانية واستقصاء ميداني لرأى المواطنين في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وندوات توعية بالقوافل الصحية واستطلاع رأي المواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء لبحث رأيهم في الخدمات المقدمة بالمراكز وكذلك الترويج للقطع الموفرة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة، مثل القطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وعدادات المياه مسبقة الدفع، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى المياه والصرف الصحي.

وخلال الندوات والحملات تم توزيع البروشورات والمطبوعات والملصقات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، ما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.