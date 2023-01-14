بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في تصادم 4 سيارات بالبحيرة (صور)

أصيب 12 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات، قبل قليل، أمام نزلة الكوبري الألماني بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة اتجاه الإسكندرية، وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار، و4 مصابين إلى مستشفى خليل حمادة في الإسكندرية.

تصادم بين 4 سيارات في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بالقرب من كوبري الألماني بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وقوع تصادم بين 4 سيارات بالقرب من كوبري الألماني اتجاه الإسكندرية بسبب الطقس السيئ، وأسفر الحادث عن إصابة أحمد عبدالمنعم عبده، 18 سنة، مقيم كفر الدوار، ومحمد كامل سعيد، 22 سنة، مقيم كفر الدوار، وإبراهيم حسن عبدالله، 27 سنة، مقيم كفر الدوار، وعبد الفتاح إبراهيم أحمد مسلم، 53 سنة، مقيم كفر الدوار، وجمال حنفي علي، 40 سنة، مقيم كفر الدوار، وحمد سلامة شعبان رمضان، 37 سنة، وراضي الشحات محمد صقر، 30 سنة، وصبري فهمي اللقاني، 70 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاجات، فيما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى خليل حمادة في الإسكندرية.

وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.