إحالة أوراق المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، المتهمة بقتل والدتها بمساعدة صديقها في بورسعيد إلى المفتي، وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

إحالة أوراق التهمة بقتل والدتها للمفتي

تضمن حكم المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق المتهمة «نورهان» بإحالة المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام شنقا، وتحديد جلسة يوم 18 فبراير للنطق بالحكم.

وظهرت المتهمة في أولى جلسات محاكمتها بقتل والدتها مرتدية جاكت وطرحة وبنطال أسود، ويبدو على جسدها الشحوب من تلك الجريمة النكراء، وعيناها مليئة بالأسف والرهبة وإحساس بالندم مما فعلته.

فتاة تقتل والدتها بمساعدة صديقها

وكانت أوراق قضية سيدة بورسعيد «داليا الحوشي»، 47 سنة، كشفت عددا من التفاصيل المثيرة في أسباب قتلها على يد ابنتها الكبرى «نورهان خليل»، 21 سنة، إذ تبين من التحريات أن المتهمة الرئيسية رفضت توسلات والدتها قبل موتها، إذ طلبت منها أن تتركها تعيش، وأنها لن تخبر والدها عن ما حدث بينها وبين جارها الطفل الذي يدعى «حسين فهمي»، ولم يتجاوز 15 سنة.