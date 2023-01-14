كراسة شروط شقق دار مصر 2023 pdf.. تخصيص 512 وحدة سكنية بأسبقية الحجز

كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، كراسة شروط شقق دار مصر 2023 pdf، إذ تأتي تلك المرة ضمن المرحلة الرابعة بعدد 512 وحدة سكنية بمدن «العبور- 15 مايو- برج العرب الجديدة- دمياط الجديدة».

وبحسب الإسكان، فإنَّه تمّ تخصيص الوحدات المعلن عنها بأسبقية الحجز من خلال الانترنت على موقع الحجز الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان من خلال هذا الرابط https://www.hdb-reservation.com/.

أعلنت الإسكان عن كراسة شروط شقق دار مصر 2023 pdf، ويتمّ بدء التسجيل على الموقع الالكتروني اعتبارًا من غد الأحد الموافق 15 يناير 2023 .

كراسة شروط شقق دار مصر 2023 pdf

- يجب أن تكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع للاستخدام السكني وليست للاستخدامات الأخرى كالمحال التجارية أو العيادات وغيرها، بحيث تكون مخصصة للاستخدام السكني فقط.

- لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وهو السكن فقط.

- اشترطت الاسكان للحصول على وحدات دار مصر ألا يخالف المشتري الشروط السابق ذكرها وفي حالة مخالفة ذلك يتمّ تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، فضلا عن اتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول لها في هذا الشأن، إذ يتمّ تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- يجب على المشتري الإقرار للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المذكورة وأنه وافق عليها وان تقدمه للحجز يتم بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط المعلنة.

- اشترطت الوزارة أن يكون المواطن المتقدم لحجز وحدات دار مصر أن يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية ولا يكون حاصل على جنسية أخرى.

- كما يجب ألا يقل سن المتقدم لوحدات دار مصر عن 21 عامًا في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- لا يجوز ولا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.