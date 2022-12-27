أنوشكا عن دار المسنين للفنانين: مشروع يطمئن كل فناني مصر

افتتح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، دار «القوة الناعمة لرعاية الفنانين» من كبار السن، بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أنوشكا، ودنيا عبدالعزيز، وعمرو محمود ياسين، وعبير صبري.

أنوشكا: مشروع افتتاح دار «القوة الناعمة» اطمئنان لكل الفنانين

وترى الفنانة أنوشكا، أن افتتاح مشروع افتتاح دار «القوة الناعمة» لرعاية فناني مصر من كبار السن، بمدينة السادس من أكتوبر، بمثابة اطمئنان لكل الفنانين، لاسيما كبار السن، قائلة: «فيه فنانين كانوا بيبذلوا جهود ضخمة في العمل ويدوا من أعصابهم، ويفكروا لما العمر يتقدم بينا هنعمل إيه وإحنا لوحدنا».

وأضافت أنوشكا لـ«الوطن»، «دلوقتي مش هيكون لوحده، هيكون وسط زملاء، هيلاقي مكان كبير فيه رعاية»، مازحة بقولها: «أنا لازم أجي أجهز أوضة من دلوقتي وأشوف مين هيلعب معايا طاولة».

أنوشكا تخاف من المستقبل

وحولها خوفها من المستقبل والعيش في حالة وحدة، قالت: «بخاف طبعًا، لكن بشوف إن طالما الإنسان بصحته ومعاه كوباية الشاي وبقسماط يبقى ملك ملوك العالم، ولو حبايبك حواليك.. يبقى مفيش أحسن من كده».