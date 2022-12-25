تفاصيل حجز شقق دار مصر 2022.. بمساحات تتراوح ما بين 100-150 مترا مربعا

حجز شقق دار مصر 2022، تعد من أكثر عمليات البحث التى تشهدها محركات البحث خلال هذه الساعات، تزامنا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع «دار مصر»، للمواطنين من متوسطي الدخل، داخل 4 مدن جديدة بمساحات مختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل حجز شقق دار مصر 2022، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل حجز شقق دار مصر 2022

- يبلغ عدد شقق دار مصر 2022 نحو 512 وحدة سكنية.

- تتراوح مساحة شقق دار مصر 2022 ما بين 100 م2 إلى 150 م2.

- تطرح شقق دار مصر 2022 داخل 4 مدن جديدة وهى: (دمياط الجديدة، 15 مايو، برج العرب الجديدة، العبور).

- التخصيص بنظام أسبقية الحجز «online».

- حجز شقق دار مصر 2022 من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، من خلال هذا الرابط.

- سيتم قريبا الإعلان عن موعد إتاحة شروط حجز شقق دار مصر 2022، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

خطوات حجز شقق دار مصر 2022

1- تبدأ خطوات حجز شقق دار مصر 2022، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان.

2- اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

3- القيام بتسجيل البيانات الأساسية والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وتحديد كلمة المرور الخاصة بك»، والضغط على اختيار «تسجيل».

4- ستصل إليك رسالة لتأكيد كلمة المرور واختيار «تفعيل».

5- اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

6- اختيار التقديم على وحدة سكنية ضمن مشروع «دار مصر» داخل المدينة التي ترغب الحجز بها.