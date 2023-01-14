جامعة سوهاج تشارك في تحكيم مشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة

شارك مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج في فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة «آيسف»، لتحكيم المشاريع والبحوث المقدمة من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، من المدارس الحكومية والخاصة والتكنولوجية والمتفوقين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك تفعيلاً لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط باعتبارها منارة للعلم والثقافة.

جاء ذلك بحضور الدكتور رأفت الخطيب، الأستاذ بكلية العلوم ومدير وحدة الموهوبين ورئيس لجنة التحكيم، والدكتور طارق زكي، مدير المركز، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات من كليات الجامعة.

المساهمة في نشر أسس وقواعد البحث العلمي

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص على المشاركة في تلك الفعاليات التي من شأنها تهتم بالإعداد الجيد لأبنائنا الطلاب وتشجيعهم على البحث والابتكار، إلى جانب المساهمة في نشر أسس وقواعد البحث العلمي لما قبل المرحلة الجامعية.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن الهدف من المشاركة هي توعية الطلاب العاديين بفئات ذوي الإعاقات المختلفة، ووضعهم في بؤرة تفكيرهم العلمي والتكنولوجي، لمساعدتهم على المستوى الأكاديمي والمجتمعي والأنشطة المختلفة أسوة بزملائهم، إلى جانب الوعي بقضايا وموضوعات ذات أهمية مجتمعية للتفكير العلمي في حل المشكلات المعاصرة.

المشاريع المؤهلة ستمثل مصر على مستوى العالم

وأشار الدكتور طارق زكي إلى أن المشاريع المؤهلة ستمثل مصر في المعرض النهائي على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو من كل عام.

وبلغ عدد المشاريع المقدمة 80 مشروعا، شملت البحوث المقدمة من الطلاب، وعرض أفكار خاصة بالتكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة، ومن هذه المشروعات مشروع نظارة الأمل لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية على الحركة والتنقل، ومشروع تابلت المكفوفين، ومشروع تحويل لغة الإشارة إلى إشارات إلكترونية، مضيفاً أن تلك المشاريع مقدمة من الطلاب والطالبات العاديين لدعم ومساندة زملاءهم من ذوي الإعاقات المختلفة.

وأضاف «زكي»، أن طالب من ذوي الإعاقة السمعية تقدم بمشروع أطلق عليه «قطار الأمل»، وذلك لخفض نسبة حوادث القطارات، إلى جانب مشروع عن التعامل مع مرض الزهايمر والعنف الإلكتروني والصور الذهنية نحو الوظائف وعلاقتها بالنوع «ذكور وإناث»، موضحاً أن الجامعة شاركت بوفد من أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور رأفت الخطيب من كليات «الطب، العلوم، الآداب، الهندسة والزراعة».