«تعليم الجيزة» تكشف نسبة حضور امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في جولة ميدانية، لجان مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، للوقوف على سير العملية الامتحانية للصف الثاني الثانوي العام في اليوم الأول من أعمال امتحانات مرحلة النقل للصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية فترة صباحية، وبرفقته عبد المقصود السعيد مدير عام إدارة جنوب التعليمية.

وتابع وكيل الوزارة لجان الامتحانات وشبكة وحسن أداء شبكة الإنترنت وأعمال الكنترول وغرفة الزائرة الصحية وحضور وغياب الطلاب، وكان عدد المتقدمين للامحانات اليوم على مستوى المحافظة في مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي العام 72888، حضر منهم 71942 طالبا، وغياب 946 طالبا، بنسبة حضور 99%.

عدم التسرع في الإجابات

وأكد «سلومة»، أهمية الالتزام بقواعد ونظم الامتحانات ونبه مشددا داخل اللجان على عدم اصطحاب التليفون المحمول حتى ولو كان مغلقا أو أي وسائل اتصال سمعية، كما نبه على ضرورة الالتزام والانضباط أثناء أداء الامتحانات وأثناء الدخول والخروج أيضا، وحرص على ضرورة تقديم النصيحة للطلاب بالتريث وعدم التسرع في الإجابات.