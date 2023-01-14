4 حالات يؤدي فيها طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات ورقيا

كشف الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، الإجراءات والشروط التي يمكن من خلالها أداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا.

حالات يؤدي فيها طلاب الصفين الأول والثاني العام الامتحانات

وقال وكيل تعليم بني سويف، إن هناك حالات يؤدي خلالها طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام، امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا وهي:

1ــ حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا بنظام «البوكلت»، في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

2 ــ طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت.

3 ــ الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.

4 ــ يؤدي طلبة المنازل الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في جميع المواد.

مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية وفق التعليمات والقرارات الوزارية الصادرة، سيكون الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي، طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات، على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ إلكترونيا وأسئلة مقالية بنسبة 15٪.

انطلاق امتحانات النقل بالثانوية العامة في بني سويف

تبدأ امتحانات النقل لمرحلة الثانوية العامة في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، بأداء طلاب الصف الأول الامتحان في مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وعددهم 16 ألفا و588 طالباً وطالبة «نظامي وخدمات»، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي غدا الأحد بمادة اللغة العربية، والبالغ عددهم 15 ألفا و772 طالباً وطالبة بالتبادل مع الصف الأول.