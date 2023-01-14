امتحان العربي أولى ثانوي 2023 بالجيزة.. تعرف على دليل استخدام التابلت

حددت المديريات التعليمية، تفاصيل امتحان العربي أولى ثانوي 2023، الذي بدأ اليوم السبت، موضحة أن الامتحانات بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، موضحة أنه يخصص جزءًا من الوقت المحدد للامتحان الورقي الذي يشتمل على الأسئلة المقالية.

امتحان العربي أولى ثانوي 2023.. يُعقد ورقيًا لهذه الفئات:

- يُعقد امتحان العربي أولى ثانوي 2023، ورقيًا بالنسبة لطلاب المنازل.

- الطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية.

- طلاب المدارس الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.

- طلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكة إنترنت.

وبالتزامن مع عقد امتحان العربي أولى ثانوي 2023 غدًا الأحد في الجيزة، كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن دليل الطالب للدخول للاختبار الإلكترونى من أجهزة الأندرويد وهي الآتي:

1- الدخول للاختبار بالحساب الخاص بالطالب، فقبل بدء الاختبار سيتم توزيع ورقة لكل طالب تحتوي على اسم الاختبار واسم الطالب والمجموعة وكلمة السر الخاصة به فقط والتي سيحتاجها لدخول الاختبار.

2- بعد الدخول للبرنامج هناك خيارين لدخول الامتحان:

- الأول يختار الطالب البديل الأول: إن كنت في مدرسة مجهزة بسيرفر داخلي، ستظهر لك الشاشة أعلاه، من خلالها يمكنك الدخول عن طريق كتابة كلمة السر التي حصلت عليها من ورقة معلومات الطالب قبل الاختبار.

- تختار البديل الثاني إن كنت في مدرسة خاصة أو مدرسة غير مجهزة بسيرفر داخلي، ستظهر لكل الشاعة أعلاه، من خلالها يمكنك اختيار موقعك من القائمة ثم الدخول عن طريق كتابة كلمة السر التي صلت عليها في ورقة معلومات الطالب قبل الاختبار، وإن كنت لا تعلم أنت أي من الخيارين يرجى التواصل مع مشرف الامتحان لمساعدتك.

3- -بعد كتابة كلمة المرور، ستظهر للطالب صفحة تعرض جميع الاختبارات المتاحة في هذا الوقت، وفي هذه الصفحة، يمكن إيجاد الاختبارات المتاحة في هذا الوقت والدخول لها.

4- عند اختيار اختبار ما ستجد المعلومات الأساسية عن الاختبار مثل مدة الاختبار وعدد الأسئلة والدرجة الكلية والسماح أو عدم السماح باستخدام الآلة الحاسبة والسماح أو عدم السماح للطالب العودة للأسئلة التي تم حلها سابقًا وأن يكون جل جميع أسئلة الاختبار إجباري أو اختياري لتسليم الاختبار وللبدء في الاختبار الضغط على زر start.

5- إذا كان الاختبار يطلب كلمة مرور للدخول له قم بكتابة كلمة المرور ومن ثم المتابعة، وقم بالتواصل مع مشرف الاختبار أو اللجنة لمساعدتك في حال عدم معرفة كلمة المرور.

6- عند البدء بحل الاختبار يمكن حل أسئلة الاختبار وفقا لنوع الأسئلة المتوفرة في الاختبار ومن هذا العرض يمكن رؤية عنوان الاختبار والزمن المتبقي بالدقائق والثواني وعرض رقم السؤال الذي تقوم بالإجابة عليه وإمكانية التنقل بين الأسئلة يمكن الضغط على الزر الخاص بمراجعة السؤال لاحقًا ومن ثم سيظهر بهذا الشكل.

7- هناك قائمة جميع الأسئلة للتنقل بين جميع أسئلة الاختبار، وبها ألوان، فالإشارة باللون الأخضر تعني أن السؤال تمت إجابته، والإشارة باللون الأحمر تعني أن السؤال تمت تعليمه للعوجدة لاحقًا، والإشارة باللون الأسزود تعني أن السؤال لم يتم حله بعد.