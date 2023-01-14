المذيع أحمد يونس: جميع العاملين في قناة «DMC» أساتذتي.. وتعلمت منهم الكثير

قال الإعلامي والإذاعي أحمد يونس مقدم برنامج أتوبيس السعادة، إنه يعتبر كل العاملين بفضائية «DMC» أساتذته وليسوا زملاءه، إذ أنه يتعلم منهم جميعًا، لافتًا إلى أنه من الناس الذين يحبون مشاهد فضائية «DMC» كمشاهد ومتابع جدًا لكل ما يتم عرضه عبر القناة.

وأضاف «يونس»، في حديثه خلال الاحتفالية التي تقيمها فضائية «DMC» بمناسبة مرور 6 أعوام على افتتاحها، أن جميع الإعلاميين المتواجدين باحتفالية DMC، لهم فضل عليه بحياته المهنية، موجهًا لهم التحية: «مساء الفل ومساء السعادة، لحفاظ المحطة على 6 سنوات من الريادة، و6 سنوات من النجاح والتميز».

أحمد يونس يشكر DMC على اختياره لتقديم أتوبيس السعادة

وأعرب أحمد يونس عن شكره لمحطة «DMC» لاختياره في تقديم برنامج تليفزيوني، مشيرًا إلى أن اختيار مذيع الراديو للتقديم بالتليفزيون يحتاج لمزيد من الجهد، إذ أن مذيع الراديو غالبًا ما يوجه تركيزه على الكلام والحديث فقط، دون أي اعتبار للنظر والحركات لجسدية وغيرها من الأمور التي يتطلبها مذيع التليفزيون.

أحمد يونس: تعلمت العمل التليفزيوني بـ DMC

وتابع أن القائمين على«DMC» قاموا على تعليمه وإعداده بهدوء لكي يظهر بهذه الصورة اللائقة في تقديم برنامج «أتوبيس السعادة»، موجهًا شكره لكل القائمين على البرنامج، لافتًا إلى أنه مازال يتعلم منهم إلى الآن، كما أنهم يقدمون له كل الدعم، كما وجه الشكر للجمهور الذي دعم قناة «DMC» على أن تظل على ريادتها، بسبب الداعم المستمر من الجمهور للمحطة.