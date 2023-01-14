 4 جلسات نقاشية في مؤتمر الأورمان الثالث للتنمية المستدامة بالأقصر

تواصلت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الثالث للأورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة بمدينة الأقصر، والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير الجاري، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والزراعة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونائب وزيرة التخطيط، ونائب وزير البترول، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، بجانب عدد كبير من خبراء التنمية محليا وإقليميا وعالميا، حيث يستكمل المؤتمر مناقشة محاوره عبر 4 جلسات نقاشية يحاضر في كل منها أحد الخبراء العالميين.

التعاون في صناعة الأزياء

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن الجلسة النقاشية الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر كانت بعنوان «التعاون في صناعة الأزياء والمنسوجات لتقليل المعايير البينية والاجتماعية والحوكمة عبر السلسلة القيمة»، وجمعت بين الخبراء الدكتور كاميلا ليمبيرج دباس من أراميس البرازيل، وبيت نايت من معهد قيادة الاستدامة بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.

وأضاف أن الجلسة الثانية كانت تحت عنوان «الوصول إلى رعاية صحية جيدة للمجتمعات المهمشة.. تقليل المساواة في الرعاية الصحية من خلال خبرة فيلبس ومنتجات وحلول التكنولوجيا المبتكرة»، وشهدت مشاركة الدكتور بهاء الدين صروخ، من مؤسسة فيلبس، ومؤسسة فيلبس إمباكت، وشارك في الجلسة الثانية عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات.

الاستفادة من تبادل الخبرات

وأشار «فؤاد» إلى أنه ومن خلال استضافة المؤتمر لهذا الطيف الواسع من الخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية ومن خلال محاوره الأساسية، يسعى المؤتمر إلى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر.