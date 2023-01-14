مصرع مزارع وإصابة 4 في تصادم سيارة ربع نقل و«تروسيكل» بمنشأة القناطر

لقي مزارع مصرعه وأصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل بـ «تروسيكل»، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى مبارك، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، بمصرع مزارع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم.

على الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة «كرم . ع»، 51 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وبصحبته شقيقه «سعيد» 53 عاما، مزارع ومقيم القطا، اصطدمت بـ «تروسيكل» بدون لوحات، قيادة «عبد الستار . هـ» 29 عاما، مصاب بكسر، وصحبته «محمد . ع» 23 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والرأس، و«رمضان . ع» 15 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«محمود . ع» 21 عاما، مزارع مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«أحمد . ع» 17 عاما، مزارع، متوفى، إثر كسر في الجمجمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله العقيد تامر صالح مفتش المباحث، إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.