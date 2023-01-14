انتشال جثة طالبة غرقت في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

انتشل الأهالي جثة طالبة غرقت في ترعة الإبراهيمية، أمام محطة قطار قرية دماريس التابعة لمركز المنيا، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

العثور على جثة طالبة في ترعة الإبراهيمية

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنيا، تتضمن عثور الأهالي علي جثة طالبة غارقه في المجري المائي لترعة الإبراهيمية، أمام محطة سكك حديد قرية دماريس قبالة جامعة المنيا.

التحفظ علي الجثة بمشرحة الحميات

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الجثة لطالبة تدعى «ن-م»، 17 عاما، مقيمة بإحدى العزب التابعة للوحدة المحلية بقرية البرجاية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الحميات تحت تصرف النيابة العامة والتي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.

يشار إلى أن قوات الإنقاذ النهري انتشلت قبل أسبوع جثة الشاب محمد مصطفى، 22 عاما، بعد غرقه في البحر اليوسفي أمام قرية «أم البشت» التابعة للوحدة المحلية بـ«برطباط» في مركز مغاغة، وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.