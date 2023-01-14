العثور على جثة مجهولة الهوية بجوار مسجد بالفيوم.. مات في ظروف غامضة

عثر أهالي قرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم، على جثة مجهولة الهوية بجوار مسجد «صميدة» في القرية، وأبلغوا الإسعاف وقوات الشرطة على الفور.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية ملقاة بجوار مسجد في قرية دمشقين بدائرة المركز.

جثة رجل مجهول الهوية

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ العثور على جثة رجل مجهول الهوية، دون إصابات ظاهرية، ملقى بجوار مسجد صميدة، وغير معروف وجود شبهة جنائية في وفاته من عدمه.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتأكد من وجود من شبهة جنائية من عدمه.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحديد هوية جثة المجني عليه، وبيان أسباب الوفاة، وتسليم جثمانه لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير فور إنهاء تصاريح الدفن.