العثور على جثة ستينية في شقة بالفيوم.. عاشت وماتت وحيدة

عاشت وحيدة لا يسأل عنها أحد، بينما اهتم الجيران برؤيتها والسؤال عنها خوفًا عليها، حتى اختفت لعدة أيام ولم تظهر، كما أنّها لم تجب على اتصالاتهم، فشعروا بالخوف عليها، وتوجهوا إلى شقتها السكنية للاطمئنان عليها ليتفاجئوا بوفاتها ووجود جثتها في حالة تيبس، بسبب وفاتها قبل أيام.

وعلى الفور، أبلغ الأهالي الشرطة واستدعوا سيارة الإسعاف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من سكان عقار بمنطقة مصطفى حسن بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، بعثورهم على جثة جارتهم الستينية متوفية داخل شقتها وجثتها في حالة تيبس.

عاشت وماتت وحيدة

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم تحت إشراف المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبينّ العثور على جثة ربة منزل تدعى «إيمان.ف.ع»، 66 سنة، وجثتها في حالة تيبس، بينما أكد الأهالي أنّها كانت تعيش بمفردها.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل جثة السيدة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وبيان أسباب الوفاة، وتسليم الجثة لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير عقب الانتهاء من تصاريح الدفن.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وتولت الجهات المختصة التحقيق.