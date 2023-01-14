خطوات يجب اتباعها عند تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء تسجيل الطلاب لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بداية من غد الأحد، حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر المقبل.

ويوجد عدد من الخطوات التي يجب اتباعها عند تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، ورسوم يجب دفعها، وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم في بيان.

استمارة الثانوية العامة 2023

وفيما يلي نعرض رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023:

تبلغ رسوم دخول الامتحانات للمرة الأولى والثانية 210 جنيهات.

وتبلغ قيمة رسوم التقدم لدخول الامتحان للمرة الثالثة والرابعة وطلاب المنازل نحو 410 جنيهات.

ويتم تسديد تلك الرسوم من أي مكتب بريد والحصول على إيصال بالدفع.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

- يجب على الطالب عند تسجيل استمارة الثانوية العامة، الدخول على هذا الرابط.

- ويجب عليه كتابة اسمه كاملا ومراجعته جيداً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

- كتابة الشعبة والتأكد من صحة الشعبة واللغة الثانية والديانة ومراجعة مواد التخصص قبل طباعة الاستمارة.

- تطبع الاستمارة بصورة الطالب بمقاس 4*6 حديثة ويجب أن يكون مكتوب اسمه ثلاثيا أسفلها.,

- يكتب الطالب عنوانه تفصيليلا ويجب أن يكون عنوان الطالب المدون في استمارة الثانوية العامة 2023 هو نفسه العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

- وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022\2023 يوم 10 يونيو المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.