أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، فتح باب التسجيل لمختلف الطلاب المنتظمين والمنازل للتقدم للامتحانات نهاية العام الجاري، حيث يتاح التسجيل بداية من بعد غد الأحد ويستمر لنهاية شهر نوفمبر المقبل.

وفي السطور التالية، نعرض لمتابعي وقراء الوطن، لينك التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2023، وفقا لما كشفته وزارة التربية والتعليم في بيان لها منذ قليل.

لينك التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2023

ويمكن الدخول على لينك التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2023، من خلال الضغط هنا.

ويتاح التسجيل بعد الحصول على كود البريد الإلكتروني الموحد الخاص به من خلال الضغط هنا.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة

ويجب على الطالب عند تسجيل استمارة الثانوية العامة، مراجعة اسمه جيداً كما هو مدون بشهادة الميلاد كما يجب عليك التأكد من صحة الشعبة واللغة الثانية والديانة ومراجعة مواد التخصص قبل طباعة الاستمارة.

- تطبع الاستمارة بصورة الطالب بمقاس 4*6 حديثة ويجب أن يكون مكتوب اسمه ثلاثيا أسفلها، ويرفق الطالب عنوانه و يجب أن يكون عنوان الطالب المدون في استمارة الثانوية العامة 2023 هو نفسه العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

ويتم تسديد رسوم دخول الامتحانات للمرة الأولى والثانية 210 جنيهات، والمرة الثالثة والرابعة وطلاب المنازل تبلغ قيمتها 410 جنيهات، وذلك من أي مكتب بريد.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022\2023 يوم 10 يونيو المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.