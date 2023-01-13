رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2023 للتقديم للامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2023 من أجل التقديم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة الدراسي الجاري، وذلك بداية من بعد غد الأحد الموافق 15 يناير حتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28.

وتقدم «الوطن» في هذا الصدد في إطار اهتمام الطلاب وحرصهم على التقديم للامتحانات، رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2023.

رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2023

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2023، من خلال الضغط هنا.

ويمكن التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام الطالب للبريد الإلكتروني الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكتروني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في خريطة العام الدراسي 2023، بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يوم 10 يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر كامل.