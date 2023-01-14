تحرير 67 محضرا في حملات تموينية موسعة على الأسواق بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تكثيف الحملات الرقابية التموينية لمتابعة حركة البيع للسلع ومنتجات الألبان واللحوم بعدد من الوحدات المحلية بالمدن ومراكز المحافظة، موضحا «يأتي ذلك للتأكد من قوائم أسعار بيع السلع، وتوفيرها، ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة».

تحرير 67 محضرا تموينيا

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، أنه بشكل يومي يتابع الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والبيئة، مشيراً إلى أن الحملات التي شهدتها المدن اليوم أسفرت عن تحرير 67 محضراً متنوعاً.

استمرار الحملات التموينية الموسعة

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الحملات التموينية الموسعة، قد شملت المحلات التجارية، والسوبر ماركت، ومحلات بيع السلع الغذائية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، والدواجن، والأسماك، والمخابز، بما تهدف الحملة لمحاربة الغلاء، وضبط حركة السوق بما يصب في مصلحة المواطنين في الإقليم.