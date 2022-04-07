ضبط مخالفات تموينية وتحرير محاضر في حملات على أسواق كفر الشيخ

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، وإعلان أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

حملات تموينية لضبط الأسواق في كفر الشيخ

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الحملة التموينية على المحلات، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة تموين سيدي سالم، والإدارة الصحية، لضبط الأسواق واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر طب بيطري، و3 محاضر بيئة، و3 محاضر تموين، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرَف فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات بقرى الحرية وكفر المرازقة، لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة والطب البيطري لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

ضبط مخالفات تموينية في حملات مكثفة

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على الحملة التموينية على المحلات التجارية والأسواق، بالتنسيق بين إدارة تموين الرياض والإدارة الصحية والإدارة البيطرية، وأسفرت الحملةعن تحرير 3 محاضر.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، المرور على الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة لمطعم لحيازته وعرضه 4 كيلو لحم بلدي دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر جنحة لمحل سوبر ماركت لحيازته وعرضه 13 عبوة حليب مكثف منتهية الصلاحية، و11 عبوة أندومي منتهية الصلاحية، و2 عبوة عصير خوخ منتهية الصلاحية، ومحضر عدم إعلان عن الوجبات الجاهزة والسريعة لمطعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.