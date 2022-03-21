ضبط 112 مخالفة تموينية بحملات رقابية بكفر الشيخ

تمكنت منذ فجر اليوم الاثنين حملات تموينية، ورقابية مكثفة، علي عدد من مراكز، ومدن، وقرى، محافظة كفر الشيخ، من ضبط عدد من المخالفات التموينية، التسعيرة، حالات للغش التجاري، وتلاعب بالوزن برغيف العيش، وضبط أسماك مملحة فاسدة، وأجبان غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبيع لحوم تباع بأسعار مبالغ فيها، وجرى تحرير عدد من المحاضر بذلك.

مخالفات تموينية

ومن جانبه أشار عماد حبيب، مدير مديرية التموين، بالمحافظة، في "تصريح خاص"، أن الحملات التموينية بمختلف ربوع المحافظة، قد تمكنت من ضبط، 25 كيلو فسيخ مملح، غير صالح للاستخدام الأدمي، وضبط 40 كيلو أجبان مجهولة المصدر ومخزنة بشكل عشوائي، وعدد 35 كيلو أسماك مملحة مخزنة بطريقة عشوائية دون تاريخ صلاحية، ومجهولة المصدر، وكذلك ضبط 17 كيلو لحوم تباع بأسعار مبالغ فيها، وتباع علي أنها لحوم حية، ومجهولة المصدر.

حملات تموينية مستمرة

بينما أكد، حبيب، أن الحملات تموينية مستمرة علي مدار اليوم، داخل القري، والمراكز والمدن، وكذلك للمرو على الأسواق بكافة ربوع الإقليم، بهدف مراقبة الأسعار، وضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم، وحماية المستهلك من جشع التجار المخالفين، وذلك حتى يشعر المواطنين بحالة من الرضا التام نحو شراء السلع الغذائية واللحوم.