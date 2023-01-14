المواعيد الجديدة لامتحانات 6 ابتدائي في الإسكندرية بعد تأجيلها بسبب الطقس

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، مواعيد الامتحانات الجديدة للصف السادس الابتدائي التي تم إقرارها من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتور عربي أبو زيد، مدير المديرية، وذلك عقب قرار المحافظ بتعطيل الامتحانات للصف السادس الابتدائي اليوم السبت 14 يناير 2023، نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المفاجئة التي تعرضت لها المحافظة فجر اليوم، وذلك حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

مواعيد امتحانات 6 ابتدائي الجديدة

وتم تعديل الجدول بحيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادتي (الرياضيات والتربية الدينية) يوم الثلاثاء 17 يناير الجاري في تمام الثامنة صباحًـا، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادتي (اللغة العربية والدراسات) يوم الأربعاء 18 يناير في تمام الثامنة صباحا.

قرار تأجيل امتحانات 6 ابتدائي

جاء ذلك بعدما أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الامتحانات اليوم السبت 14 يناير 2023 للصف السادس الابتدائي فقط، على أن يتم أداء المواد المؤجلة في موعد لاحق، وامتحانات باقي الصفوف قائمة في موعدها اليوم ولا تأجيل لها.