10 معلومات عن الفنانة إلهام عبدالبديع.. زوجها ملحن شهير

تصدرت الفنانة إلهام عبد البديع محركات البحث عبر الأنترنت خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة أثناء ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، مساء أمس، والتي كشفت خلالها عدد من الأسرار في حياتها الشخصية والمهنية للمرة الأولى، وأبرزها أنَّها أكبر من زوجها الملحن وليد سامي بـ8 أعوام، وأنها لم تعلم بفارق السن بينهما في بداية معرفتهما.

وفيما يلي أبرز معلومات عن الفنانة الشابة :

- تبلغ من العمر 33 عامًا، ومتزوجة من الملحن وليد سامي، وتكبره في العمر بـ8 سنوات.

- قدمت أول أدوارها التمثيلية في مسلسل «قصة حب» عام 2010، ولم تكن تجاوزت الـ 20 عامًا.

- تركت عملها كمساعدة مخرج بسبب رغبتها في دخول مجال التمثيل.

- شاركت في مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والدرامية على مدار مشوارها، ما يقرب من 35 عملًا.

- حاصلة على درجة البكالوريوس في النظم والمعلومات، وأجرت ماجستير في إدارة الأعمال.

- قدمت في مارس الماضي تجربة غنائية لمواجهة التحرش بعنوان «ماشية خايفة»، كلمات وألحان أحمد طناني.

- عانت من الاكتئاب بعد وفاة جدتها وحاولت الانتحار بسبب تعلقها الشديد بها.

- وقفت أمام عدد كبير من النجوم خلال مشوارها، إذ عملت مع النجم عادل إمام في مسلسل «فلانتينو»، والفنانة عبلة كامل في «سلسال الدم»، إضافة إلى محمود عبدالعزيز في «باب الخلق»، وكريم عبدالعزيز في «الزيبق».

- دخلت في حالة اكتئاب بعد انتهاء تصوير دورها في مسلسل ولاد تسعة بسبب تعمقها في الشخصية، وهو ما دفعها للذهاب إلى طبيب نفسي.

- ابتعدت عن التمثيل فترة بسبب مرضها، ولجأت إلى تقديم أغاني حتى لا تشعر أنَّها بعيدة عن الكاميرا.

- رفضت بطولة فيلم مع مخرج كبير بسبب مشهد إغراء.