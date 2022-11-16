أول ظهور لـ إلهام عبد البديع برفقة زوجها وليد سامي في «القاهرة السينمائي»

وصلت الفنانة إلهام عبدالبديع وزوجها الملحن وليد سامي على السجادة الحمراء لفيلم «السباحتان» المعروض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك في أول ظهور لهما بعد زواجهما قبل أسابيع عدة.

وكان من ضمن الحضور كل من ليلى علوي، رشا مهدي، جيهان خليل، ريم سامي، فضلًا عن إلهام شاهين، وكندة علوش وهند عاكف.

وقالت كندة علوش، في وقتٍ سابق عن فيلم السباحتان: إنّ «هذا الفيلم يروي قصة بطلات من بلدي ويوصل رسالة للعالم أن الفتيات مهما كانوا رقيقات كالفراش ممكن يحققوا أكبر بطولات ويرفعوا اسم بلدهم.. ولأنه فيلم ضخم بمقاييس عالمية تعاونت فيه مع فنانين رائعين، سعيدة».

وكانت إلهام عبد البديع حققت نجاحا مؤخرا من خلال مشاركتها في مسلسل «إلا أنا»، حكاية «ويبقى الأثر»، التي شارك في بطولتها نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، إلهام عبد البديع ومصطفى درويش، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري.