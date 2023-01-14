غادة عادل تهنئ «dmc» بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها: دي قناة الأسرة

هنأت الفنانة غادة عادل، قناة «dmc»، بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها، قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين، وقناة دي إم سي جميلة، قناة الأسرة، كنت فخورة إنى كنت بعمل برنامج على dmc»، موضحة أن تجربتها في تقديم برنامج «تعشبشاي» كانت بالنسبة لها كبيرة للغاية، وكانت في غاية الصعوبة في بدايتها.

وأضافت «عادل»، خلال تقرير عرضته قناة «دي إم سي»: «كنت وأنا جواها حاسة إني مش قدها، دلوقتى بقول يوم من أيام برنامج تعشبشاي»، موضحة أنها كانت تشعر بأنها لن تكون مذيعة أو مقدمة برنامج، وأن الموضوع أكبر منها، معقبة: «تعبت في البرنامج ده بشكل كبير وعملت مجهود».

وتابعت: «كنت عاوزه أخلصه بأي طريقة لأنه كان عملي ضغط من الخوف، وكنت بطلع واتكلم في موضوعات، وطبيعة البرنامج كانت مختلفة، وكنت بستضيف نجوم وأنا اللى بسألهم وبكلمهم في موضوعات مختلفة».