غادة عادل: تقديم البرامج يتطلب مجهودا أكبر من التمثيل «فيديو»

وصفت الفنانة غادة عادل، تجربتها في تقديم برنامج «تعشب شاي» على قناة «dmc»، بالـ «كبيرة»، إذ أنها كانت صعبة جدًا في البداية، بشكل فاق توقعاتها، لافتة إلى أنها وقت التصوير كانت تشعر بأنها ليست على قدر التجربة، أما الآن، فإنها تشتاق ليوم من أيام تصوير البرنامج.

غادة عادل: بذلت مجهودا كبيرا في البرنامج أكثر من التمثيل

وأضافت «غادة» في حوار عرض في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن وقت تصوير البرنامج كان لديها شعور بأنها لا تستطيع أن تصبح مذيعة، ولا توجد لديها القدرة على تقديم البرنامج، متابعة: «كنت حاسة إن الموضوع أكبر مني، وعملت فيه مجهود ربنا يعلم، أنا تعبت في البرنامج ده أكتر ما بتعب في التمثيل في الأفلام».

غادة عادل: تقديم البرامج «تجربة كبيرة»

وأوضحت «غادة» أنها طوال عمرها شخصية بسيطة ولا تتحمل الضغوط أو أي موضوعات كبيرة كالسياسة مثلًا، وهو ما جعلها ترغب في الانتهاء من إعداد البرنامج سريعًا لكي تتخلص من الشعور بالضغط والمسؤولية الذي لازمها خلال تصوير البرنامج، إذ أصبحت تستضيف نجوما وتقوم بمحاورتهم، وهو أمر كبير، إضافة إلى عمق الموضوعات التي جرى طرحها بالبرنامج.