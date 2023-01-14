تنطلق مباراة فرنسا والسعودية في كأس العالم لكرة اليد، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، حيث انطلقت منافسات البطولة الأربعاء الماضي.

وتعرض السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسعودية في كأس العالم لكرة اليد، التي تقام في دولتي بولندا والسويد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسعودية في كرة اليد

توجد العديد من القنوات التي تبث مباريات كأس العالم لكرة اليد، وتعرض السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسعودية، فيما يلي:

قناة SSC السعودية

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12380

الاستطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: عمودي .

تردد قناة الرياضية المغربية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11513

استقطاب : عمودي

تردد قناة الرياضية المغربية عرب سات

التردد: 12683

استقطاب: عمودي

تردد قنوات بي أن سبورت الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11863 .

معدل ترميز قنوات بي أن سبورت برقم 27500.

ونجح المنتخب الفرنسي في تحقيق الفوز في الدور التمهيدي؛ حيث تغلب على المنتخب البولندي، في المقابل، تَعرض المنتخب السعودي لهزيمة أمام سلوفينيا، لتتصدر فرنسا صدارة المجموعة.