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«ONTIME SPORTS» تحصل على حقوق بث مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد

كتب:

أحمد عبد الرحمن
04:31 م | الخميس 12 يناير 2023
ONTIME SPORTS

ONTIME SPORTS

حصلت شبكة قنوات «ONTIME SPORTS» على حقوق بث مباريات منتخب مصر في منافسات كأس العالم لكرة اليد 2023، والتي تستضيفها السويد وبولندا.

يتواجد منتخبنا الوطني في المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة اليد، إلى جانب كل من «كرواتيا والمغرب وأمريكا».

يستهل منتخبنا الوطني أولى مبارياته في كأس العالم لكرة اليد، غدا الجمعة، بمواجهة نظيره الكرواتي في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على قناة ONTIME SPORTS.

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